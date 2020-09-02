«Денвер» обыграл «Юту» (80:78) в седьмом матче первого раунда плей-офф и прошел в полуфинал Западной конференции.

«Наггетс» стали 12-й командой в истории НБА, которой удалось выиграть серию плей-офф, проигрывая по ходу серии со счетом 1-3. Последним клубом, которому покорялось это достижение, был «Кливленд», выигравший финальную серию плей-офф сезона-2015/16 у «Голден Стэйт», уступая 1-3.

В полуфинале Западной конференции «Денвер» встретится с «Клипперс».