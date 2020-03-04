Данкан одержал первую победу в качестве главного тренера «Сан-Антонио»

«Шарлотт» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступил «Сан-Антонио» — 103:104. Главный тренер гостей Грегг Попович не присутствовал на встрече по личным причинам, его заменил Тим Данкан и одержал первую победу в новой должности.

Для Данкана это первый сезон в качестве ассистента главного тренера. Он уже заменял Поповича в матче с «Портлендом» в ноябре прошлого года, тогда Грегга удалили в начале третьей четверти.

Данкан — пятикратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио», он выступал за команду с 1997 по 2016 год.