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Дабл-дабл Вучевича не спас «Орландо» от поражения в матче с «Ютой»

5 января 2020, 05:50
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«Орландо» на своем паркете проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА (96:109). «Джаз» одержали пятую подряд победу.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Юта» — 96:109 (25:33, 22:19, 28:24, 21:33)

О: Росс (24), Вучевич (22 + 13 подборов), Гордон (11 + 12 подборов).

Ю: Митчелл (32), Ньянг (15), Богданович (14).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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