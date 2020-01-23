Дабл-дабл Уэстбрука принес «Хьюстону» победу над «Денвером»

«Хьюстон» на своем паркете переиграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА (121:105). Разыгрывающий защитник «Рокитс» Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл.

В других встречах «Майами» в овертайме выиграл у «Вашингтона» (134:129 ОТ), «Чикаго» одолел «Миннесоту» (117:110), несмотря на 40 очков Карла Энтони Таунса.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Вашингтон» — 134:129 ОТ (30:27, 39:23, 21:33, 28:35, 16:11)

М: Хирро (25), Батлер (24 + 10 передач), Драгич (22 + 10 передач).

В: Бил (38), Бертанс (24), Томас (14).

«Хьюстон» — «Денвер» — 121:105 (35:28, 25:15, 32:28, 29:34)

Х: Уэстбрук (28 + 16 подборов), Харден (27), Гордон (25).

Д: Йокич (19 + 12 подборов + 10 передач), Грант (17), Дозьер (15).

«Чикаго» — «Миннесота» — 117:110 (35:26, 24:26, 22:27, 36:31)

Ч: Лавин (25), Маркканен (21), Корнет (15).

М: Таунс (40), Уиггинс (25), Напьер (16).

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