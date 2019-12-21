Дабл-дабл Эмбиида не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Далласом»

«Оклахома» переиграла «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА (126:108). «Санс» потерпели пятое кряду поражение.

В других встречах «Филадельфия» проиграла «Далласу» ?(98:117), несмотря на дабл-дабл Джоэла Эмбиида, а «Майами» взял верх над «Нью-Йорком» (129:114).

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Финикс» — 126:108 (26:23, 31:27, 44:41, 25:17)

О: Гилджес-Александер (32), Шредер (24), Галлинари (22).

Ф: Рубио (24), Букер (18), Шарич (16).

«Филадельфия» — «Даллас» — 98:117 (28:35, 29:28, 20:25, 21:29)

Ф: Эмбиид (33 + 17 подборов), Симмонс (12), Ричардсон (10).

Д: Хардуэй (27), Порзингис (22 + 18 подборов), Карри (11), Брансон (11), Финнис-Смит (11).

«Майами» — «Нью-Йорк» — 129:114 (39:20, 31:27, 28:27, 31:40)

М: Адебайо (20), Драгич (18), Робинсон (18).

Н: Портис (30), Робинсон (18), Моррис (15).

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