«Чикаго» (21-40) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Даллас» (37-25) — 109:107.

В другом матче «Сан-Антонио» (25-34) дома проиграл «Индиане» (37-24) — 111:116. На счету хозяев четыре победы подряд.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Чикаго» — «Даллас» — 109:107 (19:29, 29:29, 33:17, 28:32)

Ч: Уайт (19)

Д: Хардуэй (26), Дончич (23)

3 марта.

«Сан-Антонио» — «Индиана» — 111:116 (34:26, 23:40, 27:26, 27:24)

С: Миллс (24)

И: Брогдон (26)

3 марта.