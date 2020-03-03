«Чикаго» обыграл «Даллас», «Индиана» — «Сан-Антонио»
3 марта 2020, 07:00
«Чикаго» (21-40) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Даллас» (37-25) — 109:107.
В другом матче «Сан-Антонио» (25-34) дома проиграл «Индиане» (37-24) — 111:116. На счету хозяев четыре победы подряд.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Чикаго» — «Даллас» — 109:107 (19:29, 29:29, 33:17, 28:32)
Ч: Уайт (19)
Д: Хардуэй (26), Дончич (23)
3 марта.
«Сан-Антонио» — «Индиана» — 111:116 (34:26, 23:40, 27:26, 27:24)
С: Миллс (24)
И: Брогдон (26)
3 марта.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/