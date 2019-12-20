«Бруклин» проиграл «Сан-Антонио», несмотря на 41 очко Динуидди
20 декабря 2019, 06:58
«Сан-Антонио» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА (118:105). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нетс» Спенсер Динуидди, набравший 41 очко.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Бруклин» — 118:105 (27:33, 23:23, 33:25, 35:24)
С: Миллс (27), Олдридж (20 + 10 подборов), Уайт (13), Мюррей (13).
Б: Динуидди (41), Аллен (19 + 13 подборов), Темпл (10).
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