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«Бруклин» потерпел пятое подряд поражение, уступив «Торонто»

5 января 2020, 05:00
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«Бруклин» на своем паркете уступил «Торонто»? в матче регулярного чемпионата НБА (102:121). «Нетс» потерпели пятое кряду поражение.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Торонто» — 102:121 (33:24, 19:24, 28:35, 22:38)

Б: Динуидди (23), Харрис (18), Леверт (13).

Т: Ванвлит (29 + 11 передач), Лаури (26), Ибака (21 + 12 подборов).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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