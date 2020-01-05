«Бруклин» потерпел пятое подряд поражение, уступив «Торонто»
5 января 2020, 05:00
«Бруклин» на своем паркете уступил «Торонто»? в матче регулярного чемпионата НБА (102:121). «Нетс» потерпели пятое кряду поражение.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Торонто» — 102:121 (33:24, 19:24, 28:35, 22:38)
Б: Динуидди (23), Харрис (18), Леверт (13).
Т: Ванвлит (29 + 11 передач), Лаури (26), Ибака (21 + 12 подборов).
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