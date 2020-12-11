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«Бруклин» оштрафован за отказ Иринга общаться с прессой

11 декабря 2020, 07:12
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НБА наказала «Бруклин» из-за поведения разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга. Как сообщает ESPN, клубу придется заплатить 25 тысяч долларов за нарушение игроком правил общения с прессой. Аналогичную сумму будет вынужден заплатить и сам баскетболист.

Отмечается, что игрок не сможет подать жалобу, так как для этого необходимо, чтобы НБА оштрафовала игрока на сумму более 50 000 долларов.

Ранее Ирвинг принял решение не общаться со СМИ на протяжении всего сезона-2020/21, что противоречит правилам лиги.

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