«Бруклин» обыграл «Вашингтон», Леверт набрал 34 очка
2 августа 2020, 23:45
«Бруклин» победил «Вашингтон» (118:110) в матче регулярного чемпионата НБА.
В составе победителей самым результативным стал Карис Леверт, который набрал 34 очка. У «Уизардс» лучшим снайпером стал Томас Брайант — 30 очков и 13 подборов.
«Бруклин» занимает седьмое место на Востоке. «Вашингтон» на девятой позиции.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Вашингтон» — 118:110 (24:21, 30:33, 29:31, 35:25)
2 августа
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...