«Бруклин» обыграл «Милуоки», Харден набрал 34 очка
19 января 2021, 06:26
«Бруклин» переиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (125:123). «Нетс» продлили победную серию до четырех встреч, прервав четырехматчевую победную серию «Бакс».
Самым результативным игроком встречи стал новичок «Нетс» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл: 34 очка и 12 результативных передач.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Милуоки» — 125:123 (28:34, 29:22, 37:33, 31:34)
Б: Харден (34 + 12 передач), Дюрант (30), Харрис (20).
М: Адетокунбо (34 + 12 подборов), Миддлтон (25), Холидэй (22).
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