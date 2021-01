«Бруклин» обыграл «Милуоки», Харден набрал 34 очка

James Harden goes off for 34 PTS & 12 AST, and Kevin Durant buries the huge triple to lift the @BrooklynNets.



Durant: 30 PTS, 9 REB, 6 AST, 2 BLK

Joe Harris: 20 PTS, 5 3PM

Giannis: 34 PTS, 12 REB, 7 AST pic.twitter.com/u675IK0oAS