«Бостон» выведет из обращения номер Кевина Гарнетта

«Бостон» выведет из обращения номер «5», под которым за команду выступал баскетболист Кевин Гарнетт. Клуб сделал заявление об этом во время домашнего матча «Селтикс» против «Клипперс» (141:133 ОТ) в регулярном чемпионате НБА.

— Очень горжусь тем, что «Селтикс» выведут из обращения мой игровой номер, — передает Bleacher Report слова Гарнетта. — Очень благодарен клубу за это. Всегда буду очень признателен владельцам «Бостона», генеральному менеджеру клуба Дэнни Эйнджу, Доку Риверсу, который был тренером этой команды, всем бывшим одноклубникам и всем фанатам «Селтикс».

Кевин Гарнетт выступал за «Бостон» с 2007 по 2013 год, вместе с этой командой он стал чемпионом НБА в 2008 году.