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«Бостон» продлил победную серию, обыграв «Шарлотт»

8 ноября 2019, 06:34
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«Шарлотт» на своем паркете проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА (87:108). «Селтикс» одержали шестую победу кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Бостон» — 87:108 (20:30, 23:22, 24:33, 20:23)

Ш: Бриджес (18 + 10 подборов), Грэм (15), Уильямс (9).

Б: Тейтум (23), Хэйворд (20 + 10 подборов), Уокер (14).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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