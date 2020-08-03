«Бостон» обыграл «Портленд», Тейтум набрал 34 очка

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Портленд» — 128:124. Самым результативным игроком встречи стал форвард «кельтов» Джейсон Тейтум, набравший 34 очка. Дабл-дабл из 30 очков и 16 передач на счету Дэмьена Лилларда.

«Бостон» (44-22) — третий в турнирной таблице Восточной конференции. «Портленд» (30-38) — девятый на «Востоке».

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«Бостон» — «Портленд» — 128:124 (37:24, 30:24, 27:38, 34:38)

Б: Тейтум (34), Браун (30)

П: Нуркич (30), Лиллард (30+16 передач)

2 августа.