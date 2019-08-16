Бобби Маркс: «Прохоров спас «Бруклин»

Бывший ассистент генерального менеджера «Бруклина» Бобби Маркс поделился мнением о продаже клуба российским миллиардером Михаилом Прохоровым.

«Одно из его достижений — он спас «Нетс». Он попытался выиграть чемпионский титул и ушел. Прохоров был хорошим владельцем НБА, по крайней мере, по некоторым меркам, — цитирует Sports Illustrated Маркса. — Часть его наследия то, что он спас «Нетс». Причиной его неудачи стало то, что он не оценивал критически твою работу. Если ты владеешь клубом и собираешься приобрести игрока, ты должен спорить по поводу подписания игрока или выбора на драфте. Михаила Прохорова просто не было поблизости.

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