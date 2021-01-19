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31 очко Расселла не спасло «Атланту» от поражения от «Миннесоты»

19 января 2021, 01:05
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«Атланта» обыграла «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА (108:97). Разыгрывающий «Тимбервулвз» Д'Анджело Расселл стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Миннесота» — 108:97 (29:25, 29:26, 20:20, 30:26)

А: Хантер (25), Капела (23 + 15 подборов), Янг (20 + 13 передач).

М: Расселл (31), Бизли (15), Эдвардс (12).

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