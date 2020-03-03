Форвард «Милоуки» Яннис Адетокунбо и форвард «Далласа» Кристапс Порзингис признаны лучшими игроками прошедшей недели текущего сезона НБА, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим игроком Восточной конференции стал Яннис Адетокунбо. В среднем за матч он набирал 28,5 очка, делал 16,5 подбора и 5,5 передачи. «Олени» на неделе выиграли все четыре матча.

Лучшим игроком Западной конференции НБА стал Кристапс Порзингис. Его средние показатели за игру составили 26,3 очка, 11,8 подбора, 2,5 передачи и 2,3 блок-шота. Команда из Техаса выиграла три матча из четырех.