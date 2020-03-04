51 очко Леверта принесло «Бруклину» победу над «Бостоном»

«Бруклин» в овертайме выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НБА (129:120). Форвард «Нетс» Карис Леверт набрал 51 очко и помог своей команде прервать четырехматчевую серию поражений.

В других встречах «Нью-Орлеан» уступил «Миннесоте» (124:139), несмотря на трипл-дабл разыгрывающего защитника Дрю Холидэя, а «Оклахома» дома проиграла «Клипперс» (94:109).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Бруклин» — 120:129 ОТ (33:28, 23:15, 28:24, 34:51, 2:11)

Бос: Браун (22), Уокер (21), Тайс (16).

Бкн: Леверт (51), Луваву-Кабарро (16), Динуидди (14).

«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 124:139 (31:28, 37:44, 43:37, 23:30)

Н: Холидэй (27 + 10 подборов + 12 передач), Болл (26), Уильямсон (25).

М: Бизли (28), Расселл (23), Джонсон (19).

«Оклахома» — «Клипперс» — 94:109 (27:38, 20:21, 33:30, 24:20)

О: Шредер (24), Гилджес-Александер (15), Галлинари (15).

К: Леонард (25), Харрелл (16), Джордж (16).