41 очко Янга принесло «Атланте» победу над «Индианой»
5 января 2020, 06:18
«Атланта» переиграла «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА (116:111). Разыгрывающий защитник «Хокс» Трэй Янг набрал 41 очко.
В другой встрече «Кливленд» на своем паркете проиграл «Оклахоме» (106:121).
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Индиана» — 116:111 (43:26, 21:34, 32:35, 20:16)
А: Янг (41), Хертер (26), Лень (16).
И: Сабонис (25 + 11 подборов), Холидэй (18), Уоррен (17).
«Кливленд» — «Оклахома» — 106:121 (27:34, 26:32, 26:25, 27:30)
К: Секстон (30), Осман (22), Гарлэнд (22).
О: Шредер (22), Гилджес-Александер (20), Галлинари (19).
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