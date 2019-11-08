39 очков Олдриджа помогли «Сан-Антонио» обыграть «Оклахому»

«Сан-Антонио» на своем паркете переиграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА (121:112). Самым результативным игроком стал форвард «Спэрс» Ламаркус Олдридж, набравший 39 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Оклахома» — 121:112 (33:30, 23:27, 36:27, 29:28)

С: Олдридж (39), Мюррей (17 + 10 передач), Дерозан (16).

О: Галлинари (27), Гилджес-Александер (21), Пол (19).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей