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39 очков Олдриджа помогли «Сан-Антонио» обыграть «Оклахому»

8 ноября 2019, 06:53
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«Сан-Антонио» на своем паркете переиграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА (121:112). Самым результативным игроком стал форвард «Спэрс» Ламаркус Олдридж, набравший 39 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Оклахома» — 121:112 (33:30, 23:27, 36:27, 29:28)

С: Олдридж (39), Мюррей (17 + 10 передач), Дерозан (16).

О: Галлинари (27), Гилджес-Александер (21), Пол (19).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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