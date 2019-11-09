30 очков Янга не спасли «Атланту» от поражения в игре с «Сакраменто»
05:46
«Атланта» на своем паркете проиграла «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (109:121). Это второе подряд поражение «Хокс».
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Сакраменто» — 109:121 (24:31, 23:32, 36:28, 26:30)
А: Янг (30 + 12 передач), Паркер (25), Хертер (17).
С: Хилд (22), Богданович (20), Фокс (17).
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