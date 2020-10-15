«Жальгирис» дома обыграл «Эфес» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Жальгирис» победил «Эфес» (89:73).

В составе победителей самым результативным стал Найджел Хэйес, который набрал 17 очков. У гостей с 20-ю очками лучший снайпером стал Брайант Данстон.

Литовский клуб выиграл четвертый матч и лидирует в турнирной таблице. «Эфес» на 15-й позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Эфес» (Турция) — 89:73 (25:16, 16:19, 25:20, 23:18)