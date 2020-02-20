«Зенит» уступил «Альбе» с разницей в два очка в первом матче при Паскуале
20 февраля 2020, 21:57
В матче регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» проиграл «Альбе» (81:83). Российская команда потерпела четвертое подряд поражение.
Это была первая игра петербуржцев под руководством нового главного тренера Хави Паскуаля.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Россия) — «Альба» (Германия) — 81:83 (25:15, 17:23, 22:20, 17:25)
З: Томас (19), Холлинс (15), Айон (12).
А: Херманнссон (24), Гедрайтис (14), Сикма (10).
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