«Зенит» уступил «Альбе» с разницей в два очка в первом матче при Паскуале

В матче регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» проиграл «Альбе» (81:83). Российская команда потерпела четвертое подряд поражение.

Это была первая игра петербуржцев под руководством нового главного тренера Хави Паскуаля.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Альба» (Германия) — 81:83 (25:15, 17:23, 22:20, 17:25)

З: Томас (19), Холлинс (15), Айон (12).

А: Херманнссон (24), Гедрайтис (14), Сикма (10).