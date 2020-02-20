Защитник «Зенита» Ренфро: «Можем удивить «Альбу»

Защитник «Зенита» Алекс Ренфро поделился ожиданиями от матча 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Альбы».

— Мне кажется, мы можем удивить «Альбу», — цитирует официальный сайт «Зенита» Ренфро. — У нас новый тренер, все сейчас гадают, что в нашей игре изменится. Поэтому у нас есть все шансы удивить кого угодно. Конечно, «Альба» — сильная команда, и в первом круге они не оставили нам шансов. Они много двигались, убили нас бросками с трехочковой линии, все делали идеально. Они попробуют сделать это еще раз, но узнаем, что из этого получится. Они вряд ли знают, чего от нас ожидать.

Матч «Зенит» — «Альба» состоится в четверг, 20 февраля, начало — в 20.00 по московскому времени. «Зенит» (7-17) идет на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, «Альба» (8-16) занимает 16-ю строчку.