«Валенсия» проиграла «Милану», «Реал» одолел «Басконию»
20 декабря 2019, 00:56
«Милан» на своем паркете переиграл «Валенсию» в матче регулярного чемпионата Евролиги (78:71). Итальянская команда прервала пятиматчевую серию поражений.
В другой встрече «Баскония» проиграла «Реалу» (55:77). Мадридский коллектив продлил победную серию до 10.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Милан» (Италия) — «Валенсия» (Испания) — 78:71 (26:24, 17:19, 19:10, 16:18)
«Баскония» (Испания) — «Реал» (Испания) — 55:77 (13:15, 16:30, 15:12, 11:20)
?Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры
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