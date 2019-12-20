«Валенсия» проиграла «Милану», «Реал» одолел «Басконию»

«Милан» на своем паркете переиграл «Валенсию» в матче регулярного чемпионата Евролиги (78:71). Итальянская команда прервала пятиматчевую серию поражений.

В другой встрече «Баскония» проиграла «Реалу» (55:77). Мадридский коллектив продлил победную серию до 10.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Милан» (Италия) — «Валенсия» (Испания) — 78:71 (26:24, 17:19, 19:10, 16:18)

«Баскония» (Испания) — «Реал» (Испания) — 55:77 (13:15, 16:30, 15:12, 11:20)

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