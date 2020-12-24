«Химки» проиграли «Валенсии»
«Валенсия» на своем паркете обыграла «Химки» в матче регулярного чемпионата Евролиги (88:82). Российская команда потерпела восьмое кряду поражение.
«Химки» занимают последнюю строчку в турнирной таблице. «Валенсия» идет на 5-м месте.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Валенсия» (Испания) — «Химки» (Россия) — 88:82 (16:13, 29:16, 14:23, 29:30)
В: Херманнссон (16), Уильямс (15), Дублевич (11).
Х: Макколлум (16), Швед (14), Букер (11).
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