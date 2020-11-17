Швед о победе над «Зенитом»: «Такие игры придают уверенность команде»

В рамках 9-го тура регулярного сезона Евролиги «Химки» на выезде обыграли «Зенит» (88:83). Главным героем матча стал защитник желто-синих Алексей Швед, набравший 24 очка.

— Было тяжелый матч, — рассказал «СЭ» Алексей Швед. — Первую половину проиграли три очка, но потом собрались, а в четвертой четверти показали хороший командный баскетбол. Было много комбинаций, после которых мы совершали открытые броски, качество сыграли в защите. Самое главное, что мы выиграли. Это придает уверенность команде. Надеюсь, продолжим в том же духе.

Это вторая победа «Химок» в нынешнем сезоне Евролиги. На прошлой неделе подопечные Римаса Куртинайтиса обыграли ЦСКА в Единой лиге ВТБ. (Тимур Ганеев)