Риверс заявил, что «Зенит» должен гордиться разгромной победой над «Црвеной Звездой»
Защитник «Зенита» Кей Си Риверс прокомментировал итог матча регулярного сезона Евролиги против «Црвеной Звезды» (98:69). 33-летний американец набрал 23 очка, совершил 4 подбора, отдал 2 результативные передачи и совершил 2 перехвата.
«Команда хорошо сыграла от начала до конца. Во второй четверти мы были расфокусированы в нескольких моментах, но в целом в атаке и защите мы играли хорошо и должны гордиться собой. Трехочковые просто создавали ощущение игры, броски были открытыми, и как снайпер, ты не попадаешь те броски, которые не делаешь. Я использовал любую возможность, и сегодня вечером броски получались», — заявил Риверс в интервью клубной пресс-службе.
После этой победы «Зенит» вышел на пятое место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2020/12/22/krasivo-zavershaem-domashnie-igry-sezona/
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