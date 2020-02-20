Римас Куртинайтис: «Роль тренера в современном баскетболе значительно снизилась»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис в интервью «Известиям» отметил, что в связи с большим количеством матчей в современном баскетболе роль тренера снизилась. По его мнению, сейчас все решают игроки-лидеры.

— Какие тенденции европейского баскетбола вы бы выделили в этом сезоне?

— Мы близимся к НБА по количеству игр, а из-за огромного числа перелетов у игроков уже нет времени на отдых. И в такой ситуации преимущество получают команды, у которых более слабые национальные чемпионаты. Нам же почти каждую неделю, помимо матчей в Евролиге, надо играть с командами уровня ЦСКА, УНИКСа, «Локомотива-Кубани», «Зенита»... То есть каждую неделю мы должны в среднем по два раза выходить против клубов нашего уровня. Это сложно и не позволяет нам проводить полноценные тренировки. В основном — тактические занятия. Это проблема всех клубов Евролиги. Посмотрите, сколько травм у игроков в других командах. Физически они не выдерживают такого темпа.

Тренеры в этой ситуации вынуждены уменьшать количество комбинаций — с 12-15 на игру — до 3-4. В такой ситуации все решают игроки. Если у тебя есть Ларкин и Мицич, Дилэйни и Миротич, Кампаццо и Юль, ты на вершине. Это игроки с высоким интеллектом, способные принимать нестандартные решения, решать судьбу матча одним броском... То же самое и в НБА — надо иметь минимум двух суперзвезд, чтобы быть на плаву. А лучше и трех. Поэтому роль тренера в современном баскетболе значительно снизилась. Если раньше мы могли скрупулезно отрабатывать на тренировках действия в атаке и особенно в защите, то сейчас на это нет времени. Сейчас мы смотрим только на принципы защиты. Баскетбол становится проще и все больше зависит от лидеров.