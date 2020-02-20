Римас Куртинайтис: «Привожу игрокам в пример космонавтов»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис в интервью «Известиям» отметил, что приводит игрокам в пример космонавтов. Также он добавил, что Алексею Шведу, чтобы стать великим, нужно сохранять концентрацию весь матч.

— Все знают, что главная звезда «Химок» — Алексей Швед. Как оцените его игру в этом сезоне?

— Серьезных претензий к Алексею нет, а большинство ошибок, которые он допускает, можно объяснить усталостью. Швед действительно играет в каждом мачте примерно по 32 минуты — это много. Но я всегда говорю, что мы должны учиться не терять концентрацию даже на фоне усталости, и привожу в пример космонавтов. Они работают при сумасшедшей перегрузке и не имеют права допустить ошибку, перепутать кнопку. Это приведет к гибели. То же самое можно сказать и про вождение автомобиля. Когда я играл в Германии, то порой на выходные ездил в Литву. Садился после матча в спортивный Mercedes и без отдыха преодолевал почти 1,5 тысячи км. Плюс в молодости я был фанатом быстрой езды и гнал 200 км/ч. Последние 300 км давались очень тяжело, но я вынужден был держать концентрацию, иначе бы разбился. Хорошо, что еще в то время не было смартфонов, которые очень сильно отвлекают.

Говорю это к тому, что Швед — наш лидер, человек, которому мы доверяем все концовки. И чтобы стать по настоящему великим, ему надо сохранять концентрацию весь матч. А тренируется он здорово, обладает гениальным видением поля и, что мне особенно приятно, — прибавил в защите.