Римас Куртинайтис: «Очень важный матч и очень важная победа»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после победы над «Миланом» в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что ценность результата в том, что последние восемь выездных встреч его команда проиграла.

— Очень важный матч и очень важная победа, потому что восемь последних выездных матчей Евролиги мы проиграли, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — В связи с этим ценность этой победы удваивается, ведь мы сравнялись с «Миланом» по показателям, к тому же имеем над ним два выигрыша, что очень важно. Сегодня мы были хороши и контролировали ход всего матча, хотя начало третьей четверти было неважным. Нам вовремя удалось вернуться, вновь получить преимущество и сохранить его до самого конца.