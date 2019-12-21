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Римас Куртинайтис: «Химки» нашли резервы в нападении»

01:33
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Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после победы над «Жальгирисом» в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил энергию и самоотдачу своей команды.

— Мы проделали отличную работу в защите, на подборе, а также нашли резервы в нападении, так как обычно делаем по 17-18 потерь, и именно в этом компоненте нужно улучшать игру, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — Также мы показали отличную энергию и самоотдачу, что особенно требовалось от команды, так как подготовить что-то особенное на двойной неделе достаточно сложно. Повторюсь, самое главное, было показать хорошую энергию, и сегодня с этим было все в порядке.

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://bckhimki.com/season/report/2019/december/828/

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