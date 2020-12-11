«Зенит» уступил «Реалу» в Евролиге
11 декабря 2020, 00:51
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Реал» обыграл «Зенит» (79:72). В параллельных играх «Баскония» уступила «Маккаби» (63:67), а «Валенсия» переиграла «Эфес» (76:74).
В составе «Реала» самым результативным стал Альберто Абалде — 16 очков. У «Зенита» с 15-ю очками лучшим снайпером стал Остин Холлинз.
«Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Зенит» на седьмой позиции.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Реал» (Испания) — «Зенит» (Россия) — 79:72 (24:21, 12:10, 23:11, 20:30)
«Валенсия» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 76:74 (19:23, 21:15, 14:22, 22:14)
«Баскония» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 63:67 (20:12, 13:25, 21:19, 9:11)
10 декабря.
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