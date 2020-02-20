«Реал» в Евролиге разгромил «Фенербахче»
20 февраля 2020, 22:48
«Фенербахче» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги потерпел разгромное поражение от «Реала» — 65:94.
«Реал» (19-6) одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице. «Фенербахче» (11-14) — 10-й.
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«Фенербахче» (Турция) — «Реал» (Испания) — 65:94 (15:22, 16:25, 20:24, 14:23)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/