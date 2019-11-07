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«Реал» на выезде обыграл «Црвену Звезду»

7 ноября 2019, 22:56
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«Реал» выиграл у «Црвены Звезды» (75:60) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Серхио Льюль, который набрал набравший 16 очков. У сербского клуба 17 очков набрал Билли Бэрон.

«Королевский клуб» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице. «Црвена» на 14-й позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Реал» (Испания) — 60:75 (9:12, 18:21, 25:16, 8:26)

7 ноября.

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