Пять игроков «Химок» пропустят матч против «Эфеса»
16:04
Пресс-служба «Химок» рассказала о кадровых проблемах клуба накануне матча регулярного сезона Евролиги против «Эфеса».
К ранее травмированным Йонасу Жеребко, Грегу Монро, Янису Тимме прибавились Стефан Йович (простуда) и Егор Вяльцев (повреждение ахилла).
Матч «Эфес» — «Химки» начнется в 20.30 по московскому времени. На данный момент гости занимают последнее место в регулярном сезоне, турки — девятые.
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