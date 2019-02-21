Президент Евролиги: "Клуб может участвовать в турнире, не выступая в национальном чемпионате"

Президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил о том, что турнир готов к любым решениям участников по поводу выступления в национальных чемпионатах. Ранее сообщалось, что "Реал" и "Олимпиакос" рассматривают возможность выхода из местных лиг.

"Существует возможность, при которой клуб может участвовать в Евролиге, не выступая в национальном чемпионате. Евролига – это компания, не федерация. Владельцы принимают решения. Они принимают лучшие решения для своего турнира, что позволяет нам избегать бюрократических процедур. Будущее может принести множество изменений. Как компания, мы должны проявлять гибкость", – цитирует Eurohoops Бертомеу.