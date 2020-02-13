Паскуаль возглавит «Зенит»

«Зенит» нашел замену главному тренеру Жоану Плазе. Как сообщают «Известия», команду возглавит известный испанский специалист Хавьер Паскуаль. Он уже согласовал контракт до конца сезона-2019/20 и привлечение в штаб своих помощников.

— Паскуаль очень хотел вернуться в Евролигу в этом сезоне, поэтому предложение от «Зенита» он принял с большим воодушевлением, — рассказал близкий к окружению тренера источник. — Он считает, что нынешний ростер «Зенита» вполне способен показывать гораздо более высокие результаты и он со своей стороны сделает всё возможное для вывода клуба из кризиса. Контракт подписан до конца сезона, но в случае успешных результатов обе стороны будут заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Напомним, Паскуаль с «Барселоной» выигрывал Евролигу в сезоне-2009/10.