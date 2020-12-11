Паскуаль объяснил, чего не хватило «Зениту» в матче с «Реалом»

Главный тренер «Зенит» Хавьер Паскуаль после поражения от «Реала» в Евролиге (72:79) отметил, что соперник играл лучше. Российская команда впервые в сезоне проиграла на выезде.

— Во-первых, хочу поздравить Мадрид, — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля. — Они выиграли матч, в котором были лучше. Это была наша четвёртая игра за восемь дней. Очевидно, что нам не хватало энергии. В первые двадцать минут мы были в игре, контролировали ритм. При этом, нам не хватало энергии. В начале третьей четверти Мадрид был намного лучше, мы были заблокированы в защите, также немного в нападении. Мы совершили много ошибок. Поэтому Мадрид незамедлительно ушёл в отрыв. После этого мы вернулись в игру, мы боролись, играли лучше, поэтому нам удалось сократить отставание. Тавареш решил этот матч, это великолепный игрок в защите, лучший игрок в Европе на позиции центрового. Он сделал 5 блок-шотов и не позволил нам показать наш баскетбол. Мы можем сказать, что были в игре суммарно на протяжении 3 четвертей. Когда ты играешь против такой команды как «Реал» этого вполне достаточно, чтобы проиграть матч.