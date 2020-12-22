Пангос назвал победу на «Црвеной Звездой» лучшей игрой в сезоне

«Зенит» дома в 16-м туре Евролиги крупно обыграл «Црвену Звезду» (98:69). Итоги матча подвел лидер петербургской команды защитник Кевин Пангос, набравший 17 очков.

— Я хорошо начал матч с сербским клубом, затем мои одноклубники поддержали мой настрой, — сказал «СЭ» Пангос. — Мы сыграли очень хорошо, особенно во второй половине: доводили дело до открытых бросков и плотно играли в защите. Эта победа достигнута за счет командных усилий. Каждый игрок внес свой вклад в это достижение, выполнив свою часть работы, когда находился на площадке. По моему опыту могу сказать, что такие игры просто необходимы. Это было одно из лучших выступлений нашей команды в этом сезоне. Мы были одним целом от начала до конца, — заявил Пангос.

Благодаря этой победе «Зенит» поднялся на пятое место в турнирной таблице регулярного сезона и имеет еще два матча в запасе.

(Тимур Ганеев)