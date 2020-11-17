Монро: «Сражались до последних секунд и одержали важную победу над «Зенитом»

«Химки» одержали свою вторую победу в рамках регулярного сезона Евролиги-2020/21, обыграв «Зенит» в Санкт-Петербурге (88:83). Особый интерес в этой игре вызвало противостояние двух топ-центровых: Грега Монро и Артураса Гудайтиса. Монро набрал 11 очков и 9 подборов, Гудайтис — 10 очков и 9 подборов.

— Тяжело ли мне было играть против Гудайтиса сегодня? Это в целом была сложная игра. Вся наша команда сражалась до последних секунд и одержала важная, волевую победу. У нас был сильный оппонент, мои комплименты «Зениту». Теперь надо хорошо восстановиться к следующей игре.

В 10-м туре регулярно сезоне Евролиги «Химки» примут «Анадолу Эфес» (19 ноября), а «Зенит» на следующий день сыграет на выезде с «Альбой». (Тимур Ганеев)