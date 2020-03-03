Защитник ЦСКА Майк Джеймс подвел итоги матча Евролиги с «Зенитом» (86:78).

— Старт был отличный, — заявил Джеймс. — У нас странные двойные недели, иногда мы проигрываем два матча подряд, порой, наоборот, в обоих побеждаем. Постараемся выиграть обе встречи на этой неделе. Кажется, это последняя двойная в сезоне. Постараемся придать импульс команде перед плей-офф.

— Какой момент был ключевым?

— Не думаю, что сегодня был какой-то определенный эпизод. Мы хорошо провели встречу в целом. «Зенит» совершал небольшие рывки, но нам удавалось отвечать на них. Хороший матч. (Евгений Белоусов)