Макколлум считает, что «Химки» ждет тяжелый матч против «Эфеса»

Защитник «Химок» Эррик Макколлум поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Эфеса».

«Эфес» — сильная команда с хорошей «химией», игроки давно знают друг друга и проводят не первый сезон вместе. Они движутся в верном направлении и демонстрируют командный баскетбол с необходимой агрессией. У них отличные защитники. Нас ждет тяжелый матч"", — цитирует снайпера клубная пресс-служба.

Матч «Эфес» — «Химки» начнется в 20.30 (мск). На данный момент россияне последние в турнирной таблице, турки — девятые.