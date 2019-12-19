«Маккаби» дома обыграл «Панатинаикос»

«Маккаби» (Тель-Авив) выиграл у «Панатинаикоса» (88:79) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Скотти Уилбекин — 23 очка. У ПАО 24 очка набрал Томас Дешон.

«Маккаби» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Панатинаикос» на шестом месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Панатинаикос» (Греция) — 88:79 (13:29, 30:17, 22:23, 23:10)

19 декабря.