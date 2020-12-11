Ласо оценил игру «Реала» в матче с «Зенитом»
11 декабря 2020, 11:53
Главный тренер «Реала» Пабло Ласо прокомментировал победу над «Зенитом» (79:72) в матче регулярного сезона Евролиги.
«Зенит» — идеальная гостевая команда, и я рад, что мы победили. Хорошо, что нам удалось закрыть Пангоса, ключевое звено в их игре. И даже несмотря на провал в последней четверти, победа осталась за нами", — цитирует Ласо официальный сайт Евролиги.
В составе «Реала» самым результативным стал Альберто Абалде — 16 очков. У «Зенита» с 15-ю очками лучшим снайпером стал Остин Холлинз.
«Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Зенит» на седьмой позиции.
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