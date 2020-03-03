Капитан ЦСКА Кайл Хайнс поделился впечатлениями после матча Евролиги с «Зенитом» (86:78).

— Мы играли все 40 минут, это и есть самый главный момент матча, — сообщил Хайнс. — Мы сдерживали рывки «Зенита», контролировали игру, держали соперника на расстоянии, что говорит о зрелости нашей команды. Как вы заметили, это начало важной недели для нас.

Мы постараемся сохранить ту же энергию в матче в Афинах. Нам надо немного отдохнуть, но нужно сохранять концентрацию. У нас есть отличные возможности, а сейчас — важнейшая часть сезона. Нужно сохранять концентрацию и выполнить задачу на эту неделю. (Евгений Белоусов)