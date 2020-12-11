Итудис ждет тяжелой игры с «Химками» в Евролиге

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Химок».

«Из 18 участников все проиграли дома, все победили на выезде. Знаем, что уровень конкуренции высок, что у «Химок» огромный потенциал, они по-настоящему хорошая команда. С того момента, как они собрались вместе, как вернули в строй травмированных и больных, они играют все лучше», — цитирует тренера официальный сайт армейцев.

Кроме того, греческий тренер отметил, что с каждым матчем против подмосковного клуба становится все тяжелее играть, но ЦСКА все рассчитывает на победу.

Матч «Химки» — ЦСКА пройдет в пятницу, 11 декабря. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент хозяева на последнем месте в турнирной таблице, гости — вторые.