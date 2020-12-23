Итудис остался доволен победой ЦСКА над АСВЕЛ

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над АСВЕЛ в регулярном чемпионате Евролиги (87:78) отметил, что команда была сильнее соперника в борьбе. По его мнению, армейцы заслужили победу.

— Команда заслужила победу, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — Мы хорошо сражались, и я поздравляю игроков с проявленным духом, с верой в систему. Поздравляю команду. Даже при том, что мы были не в полном составе — без Дэниэла, Джоэла и Яниса — все, кто были здоровы, кто мог помочь, сделали это. Во время матча было много борьбы. И в этой борьбе мы были сильнее соперника. Горд тем, с каким настроем мы вышли на третью и четвертую четверти, мы выиграли обе и заслужили общую победу. Это было еще одно хорошее сражение.