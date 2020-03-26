Источник: «Химки» выступят в Евролиге в сезоне-2020/21

Независимо от того, как будет составлена классификация клубов по итогам сезона Единой лиги ВТБ, «Химки» получат право сыграть в Евролиге в следующем сезоне, утверждает РИА «Новости».

Путевку в Евролигу от Единой лиги ВТБ получает ее победитель (вторая лучшая команда в случае победы ЦСКА, обладающего лицензией А Евролиги).

На данный момент не определено, как будет формироваться итоговая классификация клубов, необходимая для определения участников Евролиги и Кубка Европы следующего сезона.

Однако при любом из двух вариантов «Химки» получат право сыграть в Евролиге в сезоне-2020/21. Подмосковный клуб занимал первое место в регулярном чемпионате текущего сезона на момент его остановки. Если же для классификации будут использоваться результаты предыдущего сезона, то «Химки» все равно отберутся в Евролигу как финалист чемпионата-2018/19.