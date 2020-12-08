«Химки» проиграли «Милану» в Евролиге
8 декабря 2020, 21:37
«Химки» уступили дома «Милану» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 93:102. Самым результативным игроком встречи стал Шэйвон Шилдс, набравший 26 очков. Россиянин Алексей Швед сделал «дабл-дабл», набравший 13 очков и сделавший 13 передач.
В таблице Евролиги «Химки» занимают последнее место с двумя победами и 10 поражениями. «Милан» идет пятым (7 побед, 4 поражения).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Химки» (Россия) — «Милан» (Италия) — 93:102 (20:28, 27:26, 21:18, 25:30)
Х: Жеребко (20), Макколлум (18), Мики (17), Швед (13 + 13 передач).
М: Шилдс (26), Ледай (18), Дилэйни (16), Пантер (15).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/
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